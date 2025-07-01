Три человека погибли в результате атаки БПЛА в Ижевске

ВСУ ранее осуществили новую массированную атаку с применением БПЛА на регионы России. Так по данным Минобороны РФ в ночь на 1 июля средствами ПВО были уничтожены 60 украинских БПЛА самолетного типа. 17 дронов было сбито над Крымом, еще 16 в Ростовской области, 11 БПЛА были перехвачены над Азовским морем. Кроме того, пять аппаратов ликвидированы над Курской областью, четыре над Саратовской, три над Черным морем, два в Белгородской области. По одному беспилотнику уничтожено в небе над Воронежской и Орловской областями.