Три человека погибли в результате атаки БПЛА в Ижевске

В ночь на 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских дронов: по данным властей, погибли три человека, 24 получили ранения, семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три БПЛА «Лютый». Один был сбит. В Ижевске и еще нескольких городах ввели ограничения на полеты.
В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке украинских беспилотников. Погибли три человека, пострадали не менее 24 человек. По данным Telegram-канала BAZA, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 17 — в состоянии средней тяжести. Это позднее подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи», — сообщил он в видеообращении в своем Telegram-канале.
Бречалов добавил, что на месте инцидента работают все оперативные службы, ликвидируется очаги возгорания. BAZA пишет, что «идет разбор завалов», все сотрудники были эвакуированы. По данным Mash, ~при атаке ВСУ на Ижевск пострадал ребенок~. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести — его обследуют врачи.
Целью атаки был электромеханический завод «Купол». Одна из жительниц города рассказала URA.RU об атаке.
«Услышала какой-то шум, что-то вроде жужжания, потом в 9:48 было шипение, после чего резкий взрыв. Смотрю в окно, все люди смотрят в сторону предприятия. Через пять минут снова услышала шипение и взрыв, после этого раздались звуки сигнализаций машин, на улице началась паника», — сообщила жительница города.
Завод «Купол» входит в состав концерна «Алмаз-Антей» и занимается производством зенитных ракетных комплексов семейства «Тор», включая современные версии «Тор-М2».
Атака на регионы России.
~По данным Telegram-канала SHOT, в атаке участвовали в общей сложности три беспилотника типа «Лютый»~. Два БПЛА ударили по целям в городе, а третий предположительно был сбит при подлете к Ижевску над Увинским районом.
В соцсетях были опубликованы кадры пролета одного из беспилотников на низкой высоте над жилыми домами.
На фоне атаки в аэропорту Ижевска были введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — говорится в публикации.
Кроме Ижевска, на фоне атаки ВСУ ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.
ВСУ ранее осуществили новую массированную атаку с применением БПЛА на регионы России. Так по данным Минобороны РФ в ночь на 1 июля средствами ПВО были уничтожены 60 украинских БПЛА самолетного типа. 17 дронов было сбито над Крымом, еще 16 в Ростовской области, 11 БПЛА были перехвачены над Азовским морем. Кроме того, пять аппаратов ликвидированы над Курской областью, четыре над Саратовской, три над Черным морем, два в Белгородской области. По одному беспилотнику уничтожено в небе над Воронежской и Орловской областями.
Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров пригрозил увеличить число атак дронами дальнего радиуса действия.