Кремль счел «эмоциональной реакцией» задержание журналистов в Баку

В феврале 2025 года Баку решил приостановить деятельность агентства, чтобы добиться паритета в деятельности госмедиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране. По словам пресс-секретаря МИД страны Айхана Гаджизаде, агентство может получить аккредитацию только на одного корреспондента. Однако «Sputnik Азербайджан» не выполнил это решение и продолжил работать, писало издание Qafqazinfo.