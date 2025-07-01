Турция или Нью-Йорк: где пройдет встреча Путина и Трампа

— Трампу нужен осязаемый успех, продвижение его внешней политики, которая контрастирует с положением дел при Байдене, «когда Америку никто не уважал». И такой подход, безусловно, — залог успеха на пути к российско-американскому саммиту. К тому же Трамп хотел бы замедлить интеграционные процессы в БРИКС, сближение России и Китая. Однако будет и активное противодействие. Прежде всего в самих США Трампа будут обвинять в излишних симпатиях к России и сдаче Украины. Да и европейские союзники могут спровоцировать такое осложнение ситуации вокруг той же Украины, такой градус эскалации, что двухсторонние контакты будут осложнены.