Турция или Нью-Йорк: где пройдет встреча Путина и Трампа

В минувшие выходные Владимир Путин расставил точки над «i»: готовится его встреча с Дональдом Трапом. Президент подтвердил многие догадки, циркулировавшие в политических кулуарах.
Системная подготовка такого саммита шла и идет в закрытом режиме, без обычной в таких случаях предварительной шумихи. Контуры возможной, как выражаются в Белом доме, сделки формируются в закрытых для прессы и публики кабинетах.
Наш президент назвал Турцию как возможное место его встречи с американским коллегой и потенциально важную географическую точку в истории мировой дипломатии. А вот его помощник по международным делам Юрий Ушаков упомянул и Нью-Йорк, куда Владимир Путин мог бы прибыть заодно для выступления на Генассамблее ООН: «Путин может поехать в Нью-Йорк в октябре и там встретиться с Трампом. В октябре пройдут мероприятия в честь 80-летия ООН и очередная сессия Генассамблеи. Постоянно идет рабочий контакт с американцами. Вопрос на повестке дня имеется. Но пока в практическую плоскость не перешел».
Понятно, что саммит состоится не ради пиар-эффекта, а только в случае достижения широких договоренностей, которые касались бы не только конкретно «украинского кейса», но общих проблем построения новой архитектуры взаимной безопасности. Тем более что уже в феврале 2026 года истекает действие последнего договора в области контроля над стратегическими вооружениями — СНВ-3.
«У нас есть такой вопрос, как продление, например, Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, — отмечал Владимир Путин. — Все подзабыли, наверное. Я напомню». Так что у президентов должно быть широкое поле для обсуждения компромиссных решений. Тем более что, по выражению того же Юрия Ушакова, работа с администрацией Трампа носит характер дружеского партнерского общения, что отличает ее от предыдущей администрации: «Здесь идет диалог, который дает возможность как-то чуть отойти в сторону. Копнуть где-то поглубже».
Но, понятно, не все так безоблачно, как диктуют правила дипломатического этикета. Недаром опять на информационном горизонте возник сенатор-ястреб Грэм, который после игры в гольф с президентом заявил, что Трамп якобы склоняется к введению «сокрушительных санкций» — 500% торговых пошлин против стран, торгующих с Россией. Конечно, такой шаг вряд ли приблизил бы саммит.
— Основное требование американской администрации состоит в том, чтобы этот законопроект ни к чему президента не обязывал бы, — утверждает американист Алексей Наумов. — Он будет предоставлять полномочия, а вот воспользуется ли ими Трамп — большой вопрос.
Поэтому, скорее всего, такой вброс — форма давления на Россию.
Но есть и хорошие новости. США отменили санкции против России, мешавшие строительству в Венгрии АЭС «Пакш-2». Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил свои рабочие контакты с директором ЦРУ. Дональд Трамп после мало что значившей встречи с Зеленским в Гааге заявил о намерении позвонить Путину и обсудить новые вводные. Украина все в большей степени превращается в объект переговоров, утрачивая субъектность. Дело продвигается.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ:
— Трампу нужен осязаемый успех, продвижение его внешней политики, которая контрастирует с положением дел при Байдене, «когда Америку никто не уважал». И такой подход, безусловно, — залог успеха на пути к российско-американскому саммиту. К тому же Трамп хотел бы замедлить интеграционные процессы в БРИКС, сближение России и Китая. Однако будет и активное противодействие. Прежде всего в самих США Трампа будут обвинять в излишних симпатиях к России и сдаче Украины. Да и европейские союзники могут спровоцировать такое осложнение ситуации вокруг той же Украины, такой градус эскалации, что двухсторонние контакты будут осложнены.