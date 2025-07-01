Токаев поздравил генерал-губернатора Канады

Как отмечено в пресс-службе Акорды, глава государства отметил, что этот знаменательный день свидетельствует об единстве и сплоченности канадского народа, а также служит основой для устойчивого развития страны и обеспечения высокого уровня жизни граждан.
Глава государства пожелал Генерал-губернатору успехов в ее ответственной деятельности, а народу Канады — благополучия и процветания.
Немного позднее Токаев поздравил президента Руанды Поля Кагаме с Днем Независимости.
— Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных и важных партнеров на африканском континенте. В этой связи с особым удовлетворением отмечаю, что отношения дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Руандой строятся на прочной основе и имеют большой потенциал, — говорится в телеграмме.