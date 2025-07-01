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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 1 июля: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. В числе ключевых тем брифинга — обострение отношений с Азербайджаном, подготовка к очередному раунду переговоров по Украине, развитие отношений с Сирией, запуск национального мессенджера.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Задержание в Баку российских журналистов абсолютно не соответствует общепринятым нормам и духу двусторонних отношений.

Мы рассчитываем, что эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все представленные вопросы.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Кремль рассчитывает, что задержанные в Баку российские журналисты скоро будут освобождены.

Мы, конечно, очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль решительно осуждает удары киевского режима по мирным городам РФ.

РФ не затягивает переговоры по Украине, Москва нацелена на достижение целей политико-дипломатическими средствами.

Россия признательна за те усилия, которые прикладывают США и команда Трампа по урегулированию на Украине.

РФ поддерживает отношения с нынешним руководством Сирии, у нее есть интересы в стране.

Россия направит новым властям Сирии приглашение на российско-арабский саммит в октябре.

Кремль считает суверенным делом США вопрос снятия санкций с Сирии.

Мессенджеры в РФ должны выполнять российское законодательство, но конкуренция в этой сфере необходима.

Кремль начнет работу в российском мессенджере, как только тот станет работать в полную силу.

Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Во второй половине дня у Владимира Путина возможен международный телефонный разговор.

1 июля Владимир Путин проведет встречу с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым.

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