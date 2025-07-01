Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 1 июля: главное

Задержание в Баку российских журналистов абсолютно не соответствует общепринятым нормам и духу двусторонних отношений.
Мы рассчитываем, что эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все представленные вопросы.
Кремль рассчитывает, что задержанные в Баку российские журналисты скоро будут освобождены.
Мы, конечно, очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения.
Кремль решительно осуждает удары киевского режима по мирным городам РФ.
РФ не затягивает переговоры по Украине, Москва нацелена на достижение целей политико-дипломатическими средствами.
Россия признательна за те усилия, которые прикладывают США и команда Трампа по урегулированию на Украине.
РФ поддерживает отношения с нынешним руководством Сирии, у нее есть интересы в стране.
Россия направит новым властям Сирии приглашение на российско-арабский саммит в октябре.
Кремль считает суверенным делом США вопрос снятия санкций с Сирии.
Мессенджеры в РФ должны выполнять российское законодательство, но конкуренция в этой сфере необходима.
Кремль начнет работу в российском мессенджере, как только тот станет работать в полную силу.
Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, полноформатно уже в рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться.
Во второй половине дня у Владимира Путина возможен международный телефонный разговор.
1 июля Владимир Путин проведет встречу с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым.