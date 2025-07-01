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В Челябинской области учредят День ветеранов боевых действий

В Челябинской области учредят День ветеранов боевых действий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Идея прозвучала на встрече Алексея Текслера с участниками программы «Герои Южного Урала».

«Губернатор озвучил инициативу сделать 1 июля памятной датой в Челябинской области — Днем ветеранов боевых действий», — сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Соответствующую инициативу он предложит депутатам Законодательного Собрания.

«Уверен, что депутаты положительно отнесутся к этой инициативе», — подчеркнул губернатор.

День ветеранов боевых действий ежегодно отмечают во многих регионах 1 июля, однако пока он не является официальным праздником.

Напомним, Челябинская область начинает обучение первой группы кадровой программы для участников СВО «Герои Южного Урала», которая должна подготовить квалифицированные управленческие кадры.

На первый набор программы поступило более тысячи заявок от участников СВО, из них отобрано 60 человек, в их числе есть девушки.