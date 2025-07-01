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Германия направит военные корабли в Арктику в ответ на действия России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин направит военные корабли в Арктику в ответ на рост российского присутствия в регионе. Его слова приводит газета The Telegraph.

Источник: Reuters

По его словам, бундесвер направит патрульные суда в Северную Атлантику и Арктику, чтобы «продемонстрировать свое присутствие».

«Морские угрозы усиливаются… Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе», — заявил Писториус.

Как следует из текста, немецкие корабли будут отправлены в Арктику уже в этом году. По пути в регион немецкий флот будет проводить учения с союзниками, пишет газета. Таким образом ФРГ намерена «подчеркнуть приверженность региону».

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.