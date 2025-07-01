Германия направит военные корабли в Арктику в ответ на действия России

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.