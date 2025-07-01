СМИ: Турция может продать российские ЗРК С-400, чтобы вернуть расположение США

По неподтвержденным данным, Турция может продать свои ЗРК С-400 либо Пакистану, либо Индии, хотя еще в прошлом году Анкара уверяла, что не намерена продавать их третьей стране, а после встречи с Трампом в Гааге Эрдоган заявил, что вопрос с С-400 не обсуждался и окончательно закрыт. Глава российского МИД Сергей Лавров в сентябре 2024 года напомнил, что Турция не может продать ЗРК С-400 третьей стороне без разрешения Москвы. Тем временем в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что Турция сможет вернуться в программу по F-35 только после отказа от российских систем.