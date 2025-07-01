СМИ: Турция может продать российские ЗРК С-400, чтобы вернуть расположение США

Согласно статье, позднее готовность Турции купить американские истребители F-35 подтвердил Трамп. В частности, он сообщил, что вопрос о возвращении Анкары в программу по созданию передовых истребителей F-35 «прорабатывается», не уточнив никаких сроков. По имеющимся данным, переговоры между двумя странами якобы перешли в техническую фазу, пишет издание.
В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 за 2,5 млрд долларов, а в 2019 году «Рособоронэкспорт» отчитался о том, что контракт на поставки выполнен.
В 2020—2021 годах США даже ввели санкции в отношении Турции.
Анкара в итоге не интегрировала ЗРК С-400 в системы НАТО, а подключила их к собственной радарной сети, и до сих пор С-400 защищают воздушное пространство Турции от баллистических ракет в радиусе 400 километров.
Сейчас, как утверждают дипломаты, отношения между Анкарой и Вашингтоном налаживаются. По словам Трампа, Турция подает «обнадеживающие сигналы», а в отношениях между двумя странами «появился импульс», говорится в статье.
По неподтвержденным данным, Турция может продать свои ЗРК С-400 либо Пакистану, либо Индии, хотя еще в прошлом году Анкара уверяла, что не намерена продавать их третьей стране, а после встречи с Трампом в Гааге Эрдоган заявил, что вопрос с С-400 не обсуждался и окончательно закрыт. Глава российского МИД Сергей Лавров в сентябре 2024 года напомнил, что Турция не может продать ЗРК С-400 третьей стороне без разрешения Москвы. Тем временем в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что Турция сможет вернуться в программу по F-35 только после отказа от российских систем.