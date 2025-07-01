«Марш суверенитета», который на 35-ю годовщину принятия Декларации о суверенитете Молдовы организовала правящая Партия действия и солидарности, на первый взгляд, был банальной предвыборной акцией, призванной сплотить ряды сторонников действующей власти, оживить скучную де-факто идущую избирательную кампанию, вдохнуть в нее некий энтузиазм.
Но был в этом, в целом бессмысленном, марше один примечательный момент, который указывал на то, о чем многие давно догадывались — селянский характер этой власти. Это проявилось в призыве ко всем участникам марша надеть национальную кофту-вышиванку, ию (ie), как неотъемлемый атрибут подлинного суверенитета.
В результате «марш суверенитета» превратился в марш вышиванок. Очень комично было видеть наряженных в ию бывшего секретаря организации Компартии Советской Молдавии при Союзе писателей, лауреата премии Ленинского комсомола Иона Хадыркэ рядом с бывшей пионеркой Майей Санду.
В призыве надеть вышиванку проявился чисто фольклорный характер этого праздника и самих его организаторов. Еще раз стало ясно, что от них не надо ждать ни развития, ни подъема экономики, ни науки, ни культуры, ни модернизации в широком смысле слова. Все это такой власти не нужно. Им нужен фольклор.
Слова председателя PAS, спикера парламента Игоря Гросу — «Я родился в винограднике, вырос в винограднике, и всю жизнь делал вино» — можно выбить в граните, как символ веры этой власти, вместе с портретом самого Гросу в ие.
Встретившись на днях с соотечественниками в Лондоне, Гросу, и тут одетый в вышиванку, еще раз подтвердил свое фольклорное представление о Молдове, рассказав, что именно она несет Европе: «Молдавская “хижина”, народные мастера и ремесла, традиционная еда и народные костюмы. Это был настоящий праздник нашего народа, ценностей, которые мы несем с собой, где бы мы ни были».
Кто-то собирает в Европе самолеты и автомобили. Кто-то собирает коллекции художественных произведений. Кто-то присваивает «пальмовые ветви» на кинофестивалях. «Добавленная стоимость» для Европы от Гросу и ему подобных — «хижина», еда и фольклорный «кутюр».
Советская власть старалась тянуть молдаван вверх. Она строила современные приборостроительные заводы, которые экспортировали свою продукцию в десятки стран мира, электростанции и системы ирригации для передового агропромышленного комплекса. Ученые Академии наук Молдовы делали открытия мирового уровня. На киностудии «Молдова-филм» каждые два месяца снимали один художественный фильм и каждую неделю — по одному документальному. Книжные издательства выпускали более 15 млн. экземпляров книг в год.
Президент Молдовы заседает в здании Верховного совета Молдавской ССР. Упомянутый Гросу занимает кабинет первого секретаря ЦК Компартии Молдавии. Правительство расположилось в здании Совета министров МССР.
Куда в первую очередь везут еврокомиссаров, посещающих Кишинев? Правильно: в Криковские винные подвалы, которые построил проклинаемый проевропейской властью Иван Бодюл. Сами они ничего не построили.
Политикам с селянским восприятием мира развитие не нужно. Их вполне устраивает статус вождей в отсталой резервации с этнографическими элементами и статусом де-факто иностранной колонии. Надеть народный костюм, петь, плясать и пить вино — это их уровень. В Америке же сохранились фольклорные резервации для индейцев — почему кишиневская власть не может превратить Молдову в что-то подобное в Европе?
В других странах миграция из села в города превращала селян в горожан. В Молдове умудрились добиться обратного: сделать даже столицу Кишинев похожей на большое село.
Такие фольклорные политики могут по сто раз в день повторять «евроинтеграция… евроинтеграция… евроинтеграция…», но ментально, психологически они не выходят за ограду села. Этим, кстати, объясняется и их национализм, который в последнее время все чаще переходит в открытую ксенофобию. Особенность менталитета, в селе даже на пришельца из соседней деревни, которая за пригорком, смотрят, как на чужака. Став начальниками в Кишиневе, выходцы из села перенесли враждебное отношение к «не таким», как они сами, на все общество.
В соседней Украине многие признают, что именно захват Киева селянами из западных областей с их примитивным национализмом разрушил то современное, развитое государство, которое досталось украинцам после распада СССР. Те, кто ходят на «марши суверенитета» в вышиванках по Кишиневу, идут по такому же пути.
Еще раз убедились, что от такой власти не приходится ждать никакого развития. Это просто невозможно по определению. Они не понимают, что это такое. Такие руководители не ассоциируются не только с Европой, но и вообще ни с каким государством.
Выходя на свои марши в вышиванках, они искренне верят в то, что «делают красиво» («фрумос»). Но им все равно не удается за внешней красотой узоров, вышитых искусной рукой народных мастериц, скрыть уродство и пустоту своей бесплодной политики, превращающей некогда развитую республику в банальную этнорезервацию.
Автор: Дмитрий Чубашенко.
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