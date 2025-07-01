Молдавским властям нужен лишь фольклор: После «Марша суверенитета» который превратился в демонстрацию вышиванок стало ясно, что никакого развития страны не будет

Такие фольклорные политики могут по сто раз в день повторять «евроинтеграция… евроинтеграция… евроинтеграция…», но ментально, психологически они не выходят за ограду села. Этим, кстати, объясняется и их национализм, который в последнее время все чаще переходит в открытую ксенофобию. Особенность менталитета, в селе даже на пришельца из соседней деревни, которая за пригорком, смотрят, как на чужака. Став начальниками в Кишиневе, выходцы из села перенесли враждебное отношение к «не таким», как они сами, на все общество.