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«То ли еще будет». Лукашенко высказался о плане ЕС перевооружить Европу за 800 миллиардов евро

Лукашенко отреагировал на план перевооружения Европы за 800 миллиардов евро.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на план властей Евросоюза перевооружить Европу за 800 миллиардов евро, сообщила пресс-служба президента.

Так, белорусский лидер обратил внимание на то, что в западных СМИ нарастает истерия из-за «угрозы с востока». Он отметил, что некоторые европолитики даже допускают высказывания о возможности применения на континенте ядерного оружия.

— Не мы, не россияне, как они (на Западе. — Ред.) нас упрекают. Они об этом заговорили, — подчеркнул глава Беларуси.

При этом Александр Лукашенко высказался о плане ЕС перевооружить Европу, о чем официально заявило руководство Евросоюза.

— Официально заявлено, что в течение ближайших четырех лет они намерены реализовать программу перевооружения Европы с бюджетом в 800 миллиардов евро. То ли еще будет, — предостерег белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, какой опыт постоянно изучают в Беларуси.

Еще глава страны высказался о гибридной войне против Беларуси, предупредив про ответ.

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