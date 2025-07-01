«То ли еще будет». Лукашенко высказался о плане ЕС перевооружить Европу за 800 миллиардов евро

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на план властей Евросоюза перевооружить Европу за 800 миллиардов евро, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер обратил внимание на то, что в западных СМИ нарастает истерия из-за «угрозы с востока». Он отметил, что некоторые европолитики даже допускают высказывания о возможности применения на континенте ядерного оружия.
— Не мы, не россияне, как они (на Западе. — Ред.) нас упрекают. Они об этом заговорили, — подчеркнул глава Беларуси.
При этом Александр Лукашенко высказался о плане ЕС перевооружить Европу, о чем официально заявило руководство Евросоюза.
— Официально заявлено, что в течение ближайших четырех лет они намерены реализовать программу перевооружения Европы с бюджетом в 800 миллиардов евро. То ли еще будет, — предостерег белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, какой опыт постоянно изучают в Беларуси.
Еще глава страны высказался о гибридной войне против Беларуси, предупредив про ответ.