Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования

«Большая часть улик была изъята и частично исследована, но не все доказательства были изучены. Парадокс в том, что мы просили рассмотрения доказательств, инстанция нам отказала и закрыла предварительное расследование. Это основание для возобновления предварительного расследования и повторного изучения улик, если сторона обвинения хочет на них опираться. После того, как сторона обвинения их изучит, сторона защиты тоже получит возможность исследовать документы, которые могут доказать невиновность обвиняемых», — заявил Морару во время заседания.