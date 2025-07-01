Защита Гуцул допустила возобновление предварительного расследования

КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Сторона защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул считает, что не все улики в рамках дела были достаточно изучены, поэтому есть основания для возобновления предварительного расследования по выдвинутым против нее обвинениям, заявил во вторник адвокат Сергей Морару.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет.
«Большая часть улик была изъята и частично исследована, но не все доказательства были изучены. Парадокс в том, что мы просили рассмотрения доказательств, инстанция нам отказала и закрыла предварительное расследование. Это основание для возобновления предварительного расследования и повторного изучения улик, если сторона обвинения хочет на них опираться. После того, как сторона обвинения их изучит, сторона защиты тоже получит возможность исследовать документы, которые могут доказать невиновность обвиняемых», — заявил Морару во время заседания.
В частности, он обратил внимания, что у обвиняемых изъяли телефоны, которые не были изучены, они до сих пор находятся в запечатанных конвертах для улик. То же самое касается и некоторых информационных носителей. При этом прокуроры ссылаются на переписки и сообщения из телефонов.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.