Губернатор Самарской области: «Ветераны боевых действий — гордость региона»

Эту памятную дату в Самарской области впервые отмечают официально. В Год защитника Отечества, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, с такой инициативой вышли Ассоциация ветеранов СВО Самарской области и другие ветеранские организации. Дата установлена законом Самарской области от 23 мая 2025 года.
Это дань уважения и благодарности нескольким поколениям защитников Отечества, в том числе прошедших Афганистан и другие «горячие точки», выполнявших свой воинский долг на Северном Кавказе, в специальной военной операции.
Торжественное мероприятие состоялось в Самаре на площади Памяти у мемориала самарцам, погибшим в необъявленных войнах. Участвовали представители областного правительства, Самарской губернской думы, администрации Самары, ветеранских организаций, жители города.
Губернатор поблагодарил ветеранов боевых действий за инициативу установления официального статуса для этой важной памятной даты: «Она действительно позволяет нам укрепить фундаментальное, самое базовое для нас знание о том подвиге, который совершает русский солдат. Мы в этот день также вспоминаем всех, кто ушел, кто отдал жизнь ради служения нашей стране. Вечная им память».
Как отметил Вячеслав Федорищев, эта дата — также и повод подумать о сегодняшних защитниках Отечества. «О том, что мы еще можем сделать для того, чтобы они точно знали, что дома в тылу спокойно, тыл надежен, и выполняли свою боевую задачу так, как она поставлена нашим верховным главнокомандующим», — добавил он.
Глава региона обратился к ветеранам боевых действий: «Очень высокая честь — стоять с вами в одном ряду. За этот год мне удалось со многими познакомиться лично и узнать героическую историю многих достойнейших представителей Самарской области, которые выбрали для себя путь служения русскому народу, служения нашей стране».
Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу. Также он вручил благодарности губернатора руководителям и сотрудникам региональных общественных организаций ветеранов боевых действий.
В числе награжденных благодарностью губернатора Самарской области — член Самарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александр Сучаев. В 2023 г. он участвовал в СВО, получил ранение. По его словам, эта награда подтверждает, что ветеранов ценят. «Я и слово “моя” не говорю — она наша. Все мы делаем одно дело — защищаем. Сейчас гуманитарной помощью занимаемся, стараемся как-то помочь ребятам, кто сейчас защищает интересы нашей Родины».
Он отметил значимость сегодняшнего дня: «Он касается и ветеранов Афгана, Чечни, других локальных военных конфликтов, и СВО. Это правильно, что сделали 1 июля объединенной памятной датой для всех ветеранов. Мы — представители разных поколений, но нас объединяет патриотизм».