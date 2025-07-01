Губернатор Самарской области: «Ветераны боевых действий — гордость региона»

Как отметил Вячеслав Федорищев, эта дата — также и повод подумать о сегодняшних защитниках Отечества. «О том, что мы еще можем сделать для того, чтобы они точно знали, что дома в тылу спокойно, тыл надежен, и выполняли свою боевую задачу так, как она поставлена нашим верховным главнокомандующим», — добавил он.