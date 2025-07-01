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Турция депортировала в Узбекистан 50 гражданок

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июля). 50 гражданок Узбекистана, находившихся в центрах депортации Турции, были возвращены на родину. Авиабилеты для их вылета в Ташкент были приобретены за счёт средств Миграционного фонда Узбекистана.

Власти двух стран договорились о ряде практических шагов для улучшения ситуации с узбекскими мигрантами. Эти договорённости были достигнуты в ходе переговоров Агентства по миграции Узбекистана с представителями Министерства труда и социальной защиты Турецкой Республики.

В частности, турецкие власти одобрили предложение о регистрации, предоставлении вида на жительство и разрешений на работу (легализации) для граждан Узбекистана, находящихся в Турции без законного статуса. Причём это будет сделано без применения административных штрафов.

Кроме того, была достигнута договорённость о предоставлении законного статуса соотечественникам, которые нелегально работают в сферах ухода за пожилыми людьми и детьми, а также в сельском хозяйстве.

Ещё одним результатом переговоров стало соглашение о разработке нового договора между правительствами Узбекистана и Турции «О социальной защите», который позволит укрепить правовую базу для защиты интересов узбекских граждан за рубежом.