Турция депортировала в Узбекистан 50 гражданок

Власти двух стран договорились о ряде практических шагов для улучшения ситуации с узбекскими мигрантами. Эти договорённости были достигнуты в ходе переговоров Агентства по миграции Узбекистана с представителями Министерства труда и социальной защиты Турецкой Республики.
В частности, турецкие власти одобрили предложение о регистрации, предоставлении вида на жительство и разрешений на работу (легализации) для граждан Узбекистана, находящихся в Турции без законного статуса. Причём это будет сделано без применения административных штрафов.
Кроме того, была достигнута договорённость о предоставлении законного статуса соотечественникам, которые нелегально работают в сферах ухода за пожилыми людьми и детьми, а также в сельском хозяйстве.
Ещё одним результатом переговоров стало соглашение о разработке нового договора между правительствами Узбекистана и Турции «О социальной защите», который позволит укрепить правовую базу для защиты интересов узбекских граждан за рубежом.