Адвокат Гуцул указала на множество нарушений в судебном процессе

«Доказательства со стороны обвинения требуют расследования, ст. 378 Уголовно-процессуального кодекса запрещает ссылаться на необследованные доказательства и требует возобновления расследования в таких случаях», — цитирует ТАСС Наталью Байрам.
Адвокат уточнила, что защита предоставила данные об изъятии у обвиняемых телефонов, которые не были изучены, они до сих пор находятся в запечатанных конвертах для улик. То же касается ряда информационных носителей, на которые ссылаются прокуроры.
При этом суд отказал в дополнительном расследовании.
Ранее прокурор в Молдавии запросил для Гуцул девять лет лишения свободы.
Башкан Гагаузии заявила, что выдвинутые против неё обвинения в причастности к финансовым нарушениям не были подтверждены экспертами из этой сферы.