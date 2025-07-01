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Адвокат Гуцул указала на множество нарушений в судебном процессе

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул указала на множество нарушений в судебном процессе над башканом.

Источник: РИА "Новости"

«Доказательства со стороны обвинения требуют расследования, ст. 378 Уголовно-процессуального кодекса запрещает ссылаться на необследованные доказательства и требует возобновления расследования в таких случаях», — цитирует ТАСС Наталью Байрам.

Адвокат уточнила, что защита предоставила данные об изъятии у обвиняемых телефонов, которые не были изучены, они до сих пор находятся в запечатанных конвертах для улик. То же касается ряда информационных носителей, на которые ссылаются прокуроры.

При этом суд отказал в дополнительном расследовании.

Ранее прокурор в Молдавии запросил для Гуцул девять лет лишения свободы.

Башкан Гагаузии заявила, что выдвинутые против неё обвинения в причастности к финансовым нарушениям не были подтверждены экспертами из этой сферы.