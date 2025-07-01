Лукашенко высказался о словах ЕС сражаться до последнего украинца

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о заявлениях властей Евросоюза сражаться до последнего украинца, сообщила пресс-служба президента.
Так, глава Беларуси указал на намерение европейцев продолжать украинский конфликт.
— Мы также видим, что «просвещенные» европейцы намерены и дальше продолжать бессмысленную бойню в Украине, — прокомментировал он.
Но также Александр Лукашенко высказался о намерении ЕС сражаться «до последнего украинца».
— Они, уже не маскируясь и не стесняясь, заявляют — до последнего украинца, — констатировал белорусский президент.
Также Александр Лукашенко высказался о плане ЕС перевооружить Европу за 800 миллиардов евро: «То ли еще будет».
Кроме того, глава республики сказал, какой опыт постоянно изучают в Беларуси.
Еще белорусский лидер высказался о гибридной войне против Беларуси, предупредив про ответ.