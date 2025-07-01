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Лукашенко высказался о словах ЕС сражаться до последнего украинца

Лукашенко прокомментировал заявление ЕС сражаться до последнего украинца.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о заявлениях властей Евросоюза сражаться до последнего украинца, сообщила пресс-служба президента.

Так, глава Беларуси указал на намерение европейцев продолжать украинский конфликт.

— Мы также видим, что «просвещенные» европейцы намерены и дальше продолжать бессмысленную бойню в Украине, — прокомментировал он.

Но также Александр Лукашенко высказался о намерении ЕС сражаться «до последнего украинца».

— Они, уже не маскируясь и не стесняясь, заявляют — до последнего украинца, — констатировал белорусский президент.

Также Александр Лукашенко высказался о плане ЕС перевооружить Европу за 800 миллиардов евро: «То ли еще будет».

Кроме того, глава республики сказал, какой опыт постоянно изучают в Беларуси.

Еще белорусский лидер высказался о гибридной войне против Беларуси, предупредив про ответ.

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