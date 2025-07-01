Оппозиция назвала суд над Гуцул попыткой Кишинева подавить инакомыслие

Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник прокурор Геннадий Епуре заявил, что прокуратура Молдавии просит суд Кишинева осудить Гуцул на 9 лет лишения свободы с запретом занимать государственные должности в течение пяти лет.