Послу Азербайджана заявили протест из-за недружественных действий Баку

В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении «операции» в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.