Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Die Welt: в Германии призвали Европу создать собственный ядерный щит

Йенс Шпан, лидер фракции ХДС/ХСС, правящей в парламенте ФРГ, 28 июня призвал Европу стать независимой ядерной державой. Однако эксперты сочли его предложение бесполезным, пишут немецкие СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Свой призыв в интервью Die Welt он объяснил необходимостью обеспечить эффективное сдерживание России и защититься от угроз, которые она якобы представляет. Хотя сейчас в Германии размещено американское ядерное оружие, Шпан считает, что этого недостаточно и Европа должна создать собственный ядерный зонтик. На его взгляд, если страна не может обеспечить ядерное сдерживание, ей уготована участь «пешки в мировой политике».

Мы должны обсудить немецкое или европейское участие в ядерном арсенале Франции и Великобритании. Это будет стоить больших денег. Но тот, кто заинтересован в защите, должен ее оплачивать.

Йенс Шпан
председатель фракции ХДС/ХСС

При этом он подчеркнул, что эту задачу удастся решить только при лидерской позиции Германии. Но на вопрос о том, кто должен «держать палец на красной кнопке» в случае создания европейского ядерного щита, Шпан выразил сомнения, что Франция позволит Германии «прикоснуться к своей красной кнопке». Тем не менее он предположил, что ответственность об использовании ядерного оружия может распределяться «случайным образом» между странами — членами ядерного щита. Тогда, по его словам, даже потенциальный противник «останется в неведении».

Однако экс-глава стратегической группы НАТО по предотвращению кризисов Штефани Бабст сочла призыв Шпана бесполезным, поскольку он «игнорирует реальность», пишет Deutschlandfunk.

Она была удивлена, что Шпан теперь причисляет себя к «ядерным экспертам» и оправдывает свое предложение «новой угрозой» со стороны России.

Бабст напомнила, что переговоры по этому вопросу между европейскими союзниками, особенно Францией и Великобританией, уже проходили на совершенно ином «экспертном» уровне. На них обсуждалось, как добиться «европеизации» ядерного сдерживания, и «лидирующая роль» Германии вообще не рассматривалась.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше