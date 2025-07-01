Die Welt: в Германии призвали Европу создать собственный ядерный щит

Свой призыв в интервью Die Welt он объяснил необходимостью обеспечить эффективное сдерживание России и защититься от угроз, которые она якобы представляет. Хотя сейчас в Германии размещено американское ядерное оружие, Шпан считает, что этого недостаточно и Европа должна создать собственный ядерный зонтик. На его взгляд, если страна не может обеспечить ядерное сдерживание, ей уготована участь «пешки в мировой политике».
Мы должны обсудить немецкое или европейское участие в ядерном арсенале Франции и Великобритании. Это будет стоить больших денег. Но тот, кто заинтересован в защите, должен ее оплачивать.
При этом он подчеркнул, что эту задачу удастся решить только при лидерской позиции Германии. Но на вопрос о том, кто должен «держать палец на красной кнопке» в случае создания европейского ядерного щита, Шпан выразил сомнения, что Франция позволит Германии «прикоснуться к своей красной кнопке». Тем не менее он предположил, что ответственность об использовании ядерного оружия может распределяться «случайным образом» между странами — членами ядерного щита. Тогда, по его словам, даже потенциальный противник «останется в неведении».
Бабст напомнила, что переговоры по этому вопросу между европейскими союзниками, особенно Францией и Великобританией, уже проходили на совершенно ином «экспертном» уровне. На них обсуждалось, как добиться «европеизации» ядерного сдерживания, и «лидирующая роль» Германии вообще не рассматривалась.