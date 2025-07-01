Die Welt: в Германии призвали Европу создать собственный ядерный щит

При этом он подчеркнул, что эту задачу удастся решить только при лидерской позиции Германии. Но на вопрос о том, кто должен «держать палец на красной кнопке» в случае создания европейского ядерного щита, Шпан выразил сомнения, что Франция позволит Германии «прикоснуться к своей красной кнопке». Тем не менее он предположил, что ответственность об использовании ядерного оружия может распределяться «случайным образом» между странами — членами ядерного щита. Тогда, по его словам, даже потенциальный противник «останется в неведении».