В Кремле пообещали пользоваться всеми сервисами национального мессенджера

На базе мессенджера также планируют развивать одноименную цифровую платформу Max, которую VK анонсировал в марте 2025 года. В будущем она должна включать в себя не только мессенджер, но и конструктор чат-ботов и мини-приложения по аналогии с китайским WeChat. Накануне мессенджер достиг отметки в миллион пользовательских регистраций.