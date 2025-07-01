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ЛДПР предлагает усилить борьбу с монополиями — какие меры нужны?

Лидеры ЛДПР Леонид Слуцкий и Владимир Кошелев назвали ключевые проблемы монополизации экономики и предложили усилить полномочия ФАС.

Лидеры ЛДПР Леонид Слуцкий и Владимир Кошелев назвали ключевые проблемы монополизации экономики и предложили усилить полномочия ФАС.

Российская экономика сталкивается с серьезной проблемой: монополии и крупные игроки подавляют конкуренцию, что тормозит развитие рынка и снижает качество товаров и услуг. Несмотря на работу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ситуация остается сложной.

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, заявил: «Сегодня нас пытаются удушить западными санкциями, но больше экономических проблем создают собственные монополии. В любой сфере мы видим доминирование крупного капитала».

Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, выделил основные последствия монополизации:

— Рост цен — компании-монополисты завышают стоимость товаров и услуг, перекладывая издержки на потребителей.

— Снижение инноваций — отсутствие конкуренции уменьшает стимулы для развития технологий.

— Барьеры для малого бизнеса — высокие тарифы и привилегированный доступ к госзаказам мешают развитию предпринимательства.

— Падение производительности — монополии неэффективно распределяют ресурсы, что замедляет экономический рост.

По мнению Кошелева и других членов ЛДПР, для преодоления этих негативных последствий, необходимо усиление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Этому ведомству нужны дополнительные полномочия и финансирование. Часть штрафов за нарушения антимонопольного законодательства должна идти напрямую в бюджет службы.

Также ФАС нужно предоставить доступ к внутренней документации компаний: служба должна иметь право на скрытые проверки и «тайные закупки» для выявления картелей.

Следует ввести жесткие штрафы — от 2% до 10% годовой выручки для крупных игроков, а также личная ответственность руководителей при повторных нарушениях.

«Расширение полномочий ФАС — не просто бюрократическая мера, а необходимость для создания здоровой конкуренции», — подчеркнули депутаты ЛДПР. Только так можно остановить практику, когда монополисты воспринимают штрафы как «плату за бизнес», а не как наказание.

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