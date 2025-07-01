ЛДПР предлагает усилить борьбу с монополиями — какие меры нужны?

«Расширение полномочий ФАС — не просто бюрократическая мера, а необходимость для создания здоровой конкуренции», — подчеркнули депутаты ЛДПР. Только так можно остановить практику, когда монополисты воспринимают штрафы как «плату за бизнес», а не как наказание.