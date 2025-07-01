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Трамп рассказал, какие темы обсудит с Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и обсудит с ним «множество тем», включая конфликт в Газе и недавние удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

Источник: AP 2024

«Он (Нетаньяху — ред.) приедет сюда. Мы обсудим множество вещей. Мы поговорим об огромном успехе, которого добились. Это был невероятный успех в Иране, такого точного удара не было много лет», — сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома в преддверии вылета в штат Флорида.

По его словам, атака была «по-настоящему блестящей» и может быть описана лишь одним словом — «уничтожение».

«Комиссия по атомной энергии заявила, что попасть на объект невозможно — он разрушен полностью», — добавил президент США.

Трамп отметил, что также обсудит с Нетаньяху вопрос освобождения оставшихся в Газе заложников.

«Мы уже вернули многих. Мы хотим вернуть всех», — сказал он.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

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