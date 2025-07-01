Лукашенко: знаю, как генералы гордятся получением воинских званий (видео)

В торжественной обстановке с поздравлением по поводу наступающего праздника — Дня Независимости в адрес белорусских офицеров обратился президент Александр Лукашенко.
«Особо хочу поздравить наших новых генералов. Знаю, что такое для них это великое звание. С ваших слов знаю. К сожалению, генеральские погоны мне не вручали, но очень хорошо по службе в армии, офицерской своей службе знаю, как генералы и не только генералы гордятся получением воинских званий», ― подчеркнул глава государства.
Белорусский лидер пожелал собравшимся офицерам счастья, успехов, надежного тыла и быть достойными защитниками Отечества: семей, детей, любимых.
«Успехов, ну и здоровья вам прежде всего», ― особо отметил Александр Лукашенко.