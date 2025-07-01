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Лукашенко: знаю, как генералы гордятся получением воинских званий (видео)

Накануне главного государственного праздника во Дворце Независимости традиционно чествуют выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Поздравление от главы государства смотрите на видео.

Источник: Пул Первого

В торжественной обстановке с поздравлением по поводу наступающего праздника — Дня Независимости в адрес белорусских офицеров обратился президент Александр Лукашенко.

«Особо хочу поздравить наших новых генералов. Знаю, что такое для них это великое звание. С ваших слов знаю. К сожалению, генеральские погоны мне не вручали, но очень хорошо по службе в армии, офицерской своей службе знаю, как генералы и не только генералы гордятся получением воинских званий», ― подчеркнул глава государства.

Белорусский лидер пожелал собравшимся офицерам счастья, успехов, надежного тыла и быть достойными защитниками Отечества: семей, детей, любимых.

«Успехов, ну и здоровья вам прежде всего», ― особо отметил Александр Лукашенко.

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