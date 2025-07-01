Лукашенко: знаю, как генералы гордятся получением воинских званий (видео)

«Особо хочу поздравить наших новых генералов. Знаю, что такое для них это великое звание. С ваших слов знаю. К сожалению, генеральские погоны мне не вручали, но очень хорошо по службе в армии, офицерской своей службе знаю, как генералы и не только генералы гордятся получением воинских званий», ― подчеркнул глава государства.