Послу Азербайджана вручили ноту с требованием освободить российских журналистов

В Азербайджане состоялись похороны членов этнической ОПГ, которые скончались во время задержания силовиками в Екатеринбурге. В Кремле заявили, что реакция Баку на инцидент была чрезвычайно эмоциональной. В то же время власти Азербайджана не допускают консульских работников к журналистам Sputnik, задержанным 30 июня. Азербайджанские СМИ также опубликовали видео, на котором задержанные за транзит наркотиков через Иран россияне идут друг за другом, заложив руки за голову. Судя по видео, некоторые из них избиты.