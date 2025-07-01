Полковник Ходаренок назвал комплектование ВСУ уязвимой точкой в обороне Украины

ВС России продолжают наносить мощные удары по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Вместе с тем в обороне этой страны есть две точки уязвимости, которые могут привести к резкому снижению активности ВСУ и коллапсу переднего края: коммуникации и комплектование ВСУ личным составом. О проблемах в обороне Украины — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.