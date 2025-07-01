АБИИ выделил Узбекистану кредит в размере $71,1 млн — на что пойдут средства

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Узбекистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) завершили переговоры о предоставлении кредита в размере $71,1 млн на реализацию проекта реконструкции местных дорог в Хорезмской области и Каракалпакстане. Об этом сообщает пресс-служба банка.