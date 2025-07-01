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Слуцкий высказался о внутренней политике Санду

Слуцкий: Санду зачищает поле от нацеленных на национальные интересы политиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал судебными репрессиями и политическим судилищем со стороны режима президента Молдавии Майи Санду ситуацию с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

«Гражданка Румынии Санду зачищает поле от ориентированных на национальные интересы молдавских политиков. Кроме того, это давление на оппозицию», — сказал он.

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