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Главным событием июня 2025 года россияне назвали войну между Израилем и Ираном: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail попросила читателей выбрать наиболее и наименее важные для них события в информационном поле в июне 2025 года.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 30 июня—1 июля. В опросе приняли участие свыше 2 тысяч человек из более, чем 50 регионов России.

Самые важные события в информационном поле в июне

Наиболее значимым событием в информационном поле в июне россияне назвали войну между Израилем и Ираном так считают 37% опрошенных.

46% респондентов аргументировали свой выбор тем, что «война могла затронуть весь мир» и «конфликт мог перерасти в Третью мировую войну». Остальные 54% затруднились прокомментировать свой выбор.

Другие события по степени важности для респондентов распределились следующим образом:

  • Атака ВСУ на российские аэродромы — 18%
  • Удары США по ядерным объектам Ирана — 17%
  • Петербургский международный экономический форум — 8%
  • Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле — 5%
  • Россия передала Украине 6060 тел погибших военных — 4%
  • Центробанк снизил ключевую ставку до 20% — 3%
  • Авиакатастрофа Boeing 787 Dreamliner в Индии — 1%
  • Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска — 1%
  • Четвертый телефонный разговор Путина и Трампа — 1%
  • Ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес из-за протестов — 0,5%

Наименее важные события в информационном поле в июне

Наименее значимым событием месяца россияне считают конфликт Дональда Трампа и Илона Маска об этом заявили 25% опрошенных.

56% респондентов затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям июня, и 44% опрошенных выразили собственное мнение. Многие отметили, что «это внутренние дела США» и «этот конфликт никак не повлияет на жизнь россиян».

Оценки остальных событий распределились следующим образом:

  • Ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес из-за протестов — 19%
  • Петербургский международный экономический форум — 12%
  • Центробанк снизил ключевую ставку до 20% — 12%
  • Четвертый телефонный разговор Путина и Трампа — 9%
  • Авиакатастрофа Boeing 787 Dreamliner в Индии — 6%
  • Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле — 6%
  • Война между Израилем и Ираном — 4%
  • Россия передала Украине 6060 тел погибших военных — 2%
  • Атака ВСУ на российские аэродромы — 2%
  • Удары США по ядерным объектам Ирана — 2%

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