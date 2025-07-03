Главным событием июня 2025 года россияне назвали войну между Израилем и Ираном: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 30 июня—1 июля. В опросе приняли участие свыше 2 тысяч человек из более, чем 50 регионов России.
Самые важные события в информационном поле в июне
Наиболее значимым событием в информационном поле в июне россияне назвали войну между Израилем и Ираном — так считают 37% опрошенных.
46% респондентов аргументировали свой выбор тем, что «война могла затронуть весь мир» и «конфликт мог перерасти в Третью мировую войну». Остальные 54% затруднились прокомментировать свой выбор.
Другие события по степени важности для респондентов распределились следующим образом:
- Атака ВСУ на российские аэродромы — 18%
- Удары США по ядерным объектам Ирана — 17%
- Петербургский международный экономический форум — 8%
- Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле — 5%
- Россия передала Украине 6060 тел погибших военных — 4%
- Центробанк снизил ключевую ставку до 20% — 3%
- Авиакатастрофа Boeing 787 Dreamliner в Индии — 1%
- Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска — 1%
- Четвертый телефонный разговор Путина и Трампа — 1%
- Ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес из-за протестов — 0,5%
Наименее важные события в информационном поле в июне
Наименее значимым событием месяца россияне считают конфликт Дональда Трампа и Илона Маска — об этом заявили 25% опрошенных.
56% респондентов затруднились аргументировать свою позицию по наименее важным событиям июня, и 44% опрошенных выразили собственное мнение. Многие отметили, что «это внутренние дела США» и «этот конфликт никак не повлияет на жизнь россиян».
Оценки остальных событий распределились следующим образом:
- Ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес из-за протестов — 19%
- Петербургский международный экономический форум — 12%
- Центробанк снизил ключевую ставку до 20% — 12%
- Четвертый телефонный разговор Путина и Трампа — 9%
- Авиакатастрофа Boeing 787 Dreamliner в Индии — 6%
- Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле — 6%
- Война между Израилем и Ираном — 4%
- Россия передала Украине 6060 тел погибших военных — 2%
- Атака ВСУ на российские аэродромы — 2%
- Удары США по ядерным объектам Ирана — 2%