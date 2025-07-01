Asia Times: новая графитовая бомба Китая грозит Тайваню осадой и капитуляцией

Недавно Китай в видеоролике продемонстрировал новую графитовую бомбу, которая предназначена для выведения из строя энергетической инфраструктуры противника некинетическими средствами, говорится в статье. В ролике видно, как ракета наземного базирования запускает 90 суббоеприпасов. Они выбрасывают в воздух углеродные нити, что приводит к короткому замыканию электрических сетей на площади более 10 000 квадратных метров. Это оружие отражает характеристики графитовых боеприпасов, которые США применяли в Ираке и Косово.