Asia Times: новая графитовая бомба Китая грозит Тайваню осадой и капитуляцией

Недавно Китай в видеоролике продемонстрировал новую графитовую бомбу, которая предназначена для выведения из строя энергетической инфраструктуры противника некинетическими средствами, говорится в статье. В ролике видно, как ракета наземного базирования запускает 90 суббоеприпасов. Они выбрасывают в воздух углеродные нити, что приводит к короткому замыканию электрических сетей на площади более 10 000 квадратных метров. Это оружие отражает характеристики графитовых боеприпасов, которые США применяли в Ираке и Косово.
Хотя Китай не подтвердил развертывание или массовое производство графитовых бомб, опубликованный видеоролик указывает на возможности Пекина нарушить работу систем командования, контроля, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и рекогносцировки с помощью электромагнитных помех, отмечает издание.
По мнению старшего научного сотрудника в области обороны Тимоти Хита, устойчивость Тайваня в случае конфликта с Китаем зависит от трех взаимосвязанных факторов: инфраструктуры, экономики и устойчивости общества.
Большой Тайбэй, согласно статье, опирается всего на три ключевые трансмиссионные точки, которые связывают северные центры потребления с электростанциями в центре и на юге, что делает энергосистему очень восприимчивой к кинетическим, кибер— или электромагнитным атакам. Одновременный удар по трем основным подстанциям приведет к полному отключению электроэнергии на севере Тайваня с вероятностью 99,7%.
В результате Народно-освободительная армия Китая (НОАК), по версии издания, сможет воспользоваться возникшим на острове хаосом, чтобы нанести сокрушительный удар по политическому и военному руководству Тайваня и ускорить его капитуляцию.
Нанесение ударов по важнейшей энергетической инфраструктуре Тайваня с помощью «мягкого оружия», такого как графитовые бомбы, демонстрирует «осмотрительный» подход Китая к ведению боевых действий в городских застройках, отмечает издание. В статье приводится китайское изречение «бросить бы камень в крысу, да боишься перебить посуду», которое точно отражает предполагаемую тактику ведения боевых действий Китаем в городах без нанесения масштабного ущерба. И графитовые бомбы могут стать таким оружием в войне, которая должна закончиться вообще без вторжения, резюмирует Asia Times.