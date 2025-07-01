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Asia Times: новая графитовая бомба Китая грозит Тайваню осадой и капитуляцией

Создание Китаем графитовой бомбы сигнализирует о переходе к некинетической войне, направленной на разрушение энергосистемы Тайваня и подрыв сопротивления изнутри, пишет Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Недавно Китай в видеоролике продемонстрировал новую графитовую бомбу, которая предназначена для выведения из строя энергетической инфраструктуры противника некинетическими средствами, говорится в статье. В ролике видно, как ракета наземного базирования запускает 90 суббоеприпасов. Они выбрасывают в воздух углеродные нити, что приводит к короткому замыканию электрических сетей на площади более 10 000 квадратных метров. Это оружие отражает характеристики графитовых боеприпасов, которые США применяли в Ираке и Косово.

Хотя Китай не подтвердил развертывание или массовое производство графитовых бомб, опубликованный видеоролик указывает на возможности Пекина нарушить работу систем командования, контроля, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и рекогносцировки с помощью электромагнитных помех, отмечает издание.

По мнению старшего научного сотрудника в области обороны Тимоти Хита, устойчивость Тайваня в случае конфликта с Китаем зависит от трех взаимосвязанных факторов: инфраструктуры, экономики и устойчивости общества.

Хит и другие эксперты утверждают, что перебои в подаче электроэнергии могут усугубить экономические трудности и осложнить жизнь населения Тайваня, причем низкая терпимость населения к трудностям может привести к минимизации поддержки сопротивления Пекину.

Большой Тайбэй, согласно статье, опирается всего на три ключевые трансмиссионные точки, которые связывают северные центры потребления с электростанциями в центре и на юге, что делает энергосистему очень восприимчивой к кинетическим, кибер— или электромагнитным атакам. Одновременный удар по трем основным подстанциям приведет к полному отключению электроэнергии на севере Тайваня с вероятностью 99,7%.

Поэтому графитовые бомбы станут идеальным инструментом первого удара в стратегии, направленной на то, чтобы сломить волю Тайваня к борьбе еще до начала обычной войны, особенно в сочетании с блокадой, утверждает Asia Times.

В результате Народно-освободительная армия Китая (НОАК), по версии издания, сможет воспользоваться возникшим на острове хаосом, чтобы нанести сокрушительный удар по политическому и военному руководству Тайваня и ускорить его капитуляцию.

Нанесение ударов по важнейшей энергетической инфраструктуре Тайваня с помощью «мягкого оружия», такого как графитовые бомбы, демонстрирует «осмотрительный» подход Китая к ведению боевых действий в городских застройках, отмечает издание. В статье приводится китайское изречение «бросить бы камень в крысу, да боишься перебить посуду», которое точно отражает предполагаемую тактику ведения боевых действий Китаем в городах без нанесения масштабного ущерба. И графитовые бомбы могут стать таким оружием в войне, которая должна закончиться вообще без вторжения, резюмирует Asia Times.