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Новый закон об образовании готовятся принять в Гагаузии

Управление образования АТО Гагаузия провело публичные слушания по новому закону об образовании.

Источник: Sputnik.md

КОМРАТ, 1 июл — Sputnik. В Гагаузии готовятся принять новый закон об образовании, документ прошел процедуру обсуждения в рамках открытых слушаний.

Представляя проект закона, глава управления образования автономии Наталья Кристева отметила, что он нацелен на регулирование образовательной системы, углубление знания детьми гагаузского и государственного языков, а также «формирование личности, уважающей свои корни, законы своего региона и своей страны».

«Многие из положений закона уже давно живут и реализуются на практике. Мы их просто закрепляем», — сказала Наталья Кристева.

Проект закона одобрили присутствующие на мероприятии педагоги. Документ предусматривает создание правовой базы для восстановления научной объективности в процессе преподавания истории Гагаузии и гагаузского народа, а также Истории румын и всеобщей истории в школах региона.

Закон об образовании ранее уже принимался Народным собранием Гагаузии, однако был отменён судебной инстанцией несколько лет назад. Новый документ начали разрабатывать сразу после того как предыдущий был отменен в суде.