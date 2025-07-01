Новый закон об образовании готовятся принять в Гагаузии

КОМРАТ, 1 июл — Sputnik. В Гагаузии готовятся принять новый закон об образовании, документ прошел процедуру обсуждения в рамках открытых слушаний.
Представляя проект закона, глава управления образования автономии Наталья Кристева отметила, что он нацелен на регулирование образовательной системы, углубление знания детьми гагаузского и государственного языков, а также «формирование личности, уважающей свои корни, законы своего региона и своей страны».
«Многие из положений закона уже давно живут и реализуются на практике. Мы их просто закрепляем», — сказала Наталья Кристева.
Проект закона одобрили присутствующие на мероприятии педагоги. Документ предусматривает создание правовой базы для восстановления научной объективности в процессе преподавания истории Гагаузии и гагаузского народа, а также Истории румын и всеобщей истории в школах региона.
Закон об образовании ранее уже принимался Народным собранием Гагаузии, однако был отменён судебной инстанцией несколько лет назад. Новый документ начали разрабатывать сразу после того как предыдущий был отменен в суде.