Трамп предложил «натравить» на Маска монстра, который может его съесть

По мнению президента США, Маск «расстроен» тем, что потерял мандат на производство электромобилей. «Он очень расстроен из-за всего этого. Но вы знаете, он может потерять гораздо больше. Я должен вам сказать, верно? Илон может потерять гораздо больше», — сказал он. Ранее Трамп пригрозил бизнесмену сокращением субсидий, без которых ему пришлось бы «закрыть магазин и вернуться домой в Южную Африку».