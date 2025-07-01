Юрий Слюсарь и Леонид Слуцкий обсудили экономическое развитие Ростовской области

— Одна из моих первых рабочих встреч в Госдуме после того, как я возглавил Ростовскую область, была именно с вами. У нас большой опыт взаимодействия. Уверен, объединив усилия, мы справимся с поставленными задачами, — сказал Юрий Слюсарь.