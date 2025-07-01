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Юрий Слюсарь и Леонид Слуцкий обсудили экономическое развитие Ростовской области

Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с главой ЛДПР Леонидом Слуцким.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким межпартийное взаимодействие и перспективы социально-экономического развития донского региона.

Также говорили о реализации инфраструктурных проектов федерального значения, поддержке промышленного комплекса, сельского хозяйства и социальной сферы.

— Одна из моих первых рабочих встреч в Госдуме после того, как я возглавил Ростовскую область, была именно с вами. У нас большой опыт взаимодействия. Уверен, объединив усилия, мы справимся с поставленными задачами, — сказал Юрий Слюсарь.

В рамках встречи договорились о совместной работе по ключевым вопросам.

— Ростовская область всегда была, есть и будет ключевой для страны. На «Ростсельмаше» проведем заседание экономического совета ЛДПР, на котором рассмотрим основные проблемы, ситуацию на юге России. Наша задача — подготовить план первоочередных действий по развитию специализированного машиностроения России. Будем работать с правительством страны для решения этих задач, — сообщил Леонид Слуцкий.

Глава ЛДПР поблагодарил руководство Ростовской области за конструктивный диалог и выразил готовность в дальнейшем вести совместную законотворческую деятельность, а также реализовать социально значимые проекты в регионе.

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