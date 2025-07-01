Пункт пропуска закроют на реконструкцию на границе с Россией

С 10 июля пункт пропуска «Сырым» на границе с Россией будет закрыт для проезда легковых авто. Проезд для грузовых авто остается открытым. Как уточнил исполняющий директора ЗКОФ АО «КазАвтоЖола» Мирлан Насипов, на проект выделено 22 миллиарда тенге, из которых 9,9 миллиарда — в этом году. Подрядчик уже определен, на месте началась подготовка: переносят кабины паспортного контроля, временные коммуникации и ограждения.
Что планируют построить:
- трехэтажное административное здание;
- два досмотровых комплекса;
- расширение до 12 полос для транспорта;
- две отдельные полосы для фур и крупногабаритных машин;
- стоянка для автобусов.
Как сообщил Насипов, первоначально планировалось полностью закрыть «Сырым» на время реконструкции и завершить работы за 16 месяцев. Однако теперь решено не останавливать работу, чтобы сохранить пропускной режим.
Как будет организовано движение:
- для грузового транспорта ограничений не будет;
- легковые автомобили перенаправят на другие пункты: «Таскала», «Шаган» и «Аксай».