Пункт пропуска закроют на реконструкцию на границе с Россией

С 10 июля пункт пропуска «Сырым» на границе с Россией будет закрыт для проезда легковых авто. Проезд для грузовых авто остается открытым. Как уточнил исполняющий директора ЗКОФ АО «КазАвтоЖола» Мирлан Насипов, на проект выделено 22 миллиарда тенге, из которых 9,9 миллиарда — в этом году. Подрядчик уже определен, на месте началась подготовка: переносят кабины паспортного контроля, временные коммуникации и ограждения.