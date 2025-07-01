Денис Паслер вручил дипломы выпускникам мединститута

«Важный день для нашего здравоохранения! Профессия врача — одна из самых благородных и важных, — отметил Денис Паслер. — Профессию выбирают неравнодушные, ответственные, очень мотивированные люди. Конечно, для нас важно не только подготовить специалиста, но и создать условия для его работы, профессионального роста в родном регионе».