Денис Паслер вручил дипломы выпускникам мединститута

Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Денис Паслер.
«Важный день для нашего здравоохранения! Профессия врача — одна из самых благородных и важных, — отметил Денис Паслер. — Профессию выбирают неравнодушные, ответственные, очень мотивированные люди. Конечно, для нас важно не только подготовить специалиста, но и создать условия для его работы, профессионального роста в родном регионе».
По его словам, удается создать эти условия, так как 98,4% выпускников мединститута прошлого года по специальности «Лечебное дело» трудоустроились в медучреждения Свердловской области. 99,2% выпускников остались работать педиатрами в регионе.
Денис Паслер пообщался с некоторыми выпускниками. Они собираются работать в Кушве, Невьянске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске. Многие выпускники возвращаются на малую родину.
Глава региона отметил, что Свердловская область будет поддерживать студентов-медиков. Прорабатывается программа строительства жилья для врачей, действует программа «Земский доктор», расширят список других льгот.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области в текущем году до 27 тысяч увеличено число бюджетных мест в колледжах и техникумах.
Всего в текущем году колледжи и техникумы примут более 35 тысяч студентов. Они будут готовить специалистов в машиностроении, образовании, энергетике, IT, медицине.