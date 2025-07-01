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Слюсарь объявил о переформатировании правительства Дона в случае победы на выборах

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в случае избрания на пост главы региона полностью обновит состав областного правительства. Об этом он сообщил 1 июля на пресс-подходе в Ростове.

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

После выборов действующее правительство уйдёт в отставку в соответствии с процедурой. Новый губернатор сформирует обновленную команду. Конкретные кадровые решения Слюсарь пока не озвучивает.

Ранее в этот же день делегаты конференции регионального отделения «Единой России» выдвинули Слюсаря кандидатом на сентябрьских выборах. Врио губернатора выдвинул план развития:

— адаптация стратегии Ростовской области до 2030 года с учётом экспертных и общественных предложений;
— укрепление экономики и привлечение федеральных проектов;
— поддержка АПК, промышленности, соцсферы и семей участников СВО.

Слюсарь конкурирует с Евгением Бессоновым (КПРФ), Денисом Фрашем (ЛДПР) и Юрием Климченко («Пенсионеры за справедливость»). Выборы пройдут 12—14 сентября. Назначенный врио в ноябре 2024 года, Слюсарь уже провел частичную ротацию кадров, однако теперь намерен провести полное переформатирование команды.

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