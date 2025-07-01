Слюсарь объявил о переформатировании правительства Дона в случае победы на выборах

После выборов действующее правительство уйдёт в отставку в соответствии с процедурой. Новый губернатор сформирует обновленную команду. Конкретные кадровые решения Слюсарь пока не озвучивает.
Ранее в этот же день делегаты конференции регионального отделения «Единой России» выдвинули Слюсаря кандидатом на сентябрьских выборах. Врио губернатора выдвинул план развития:
— адаптация стратегии Ростовской области до 2030 года с учётом экспертных и общественных предложений;
— укрепление экономики и привлечение федеральных проектов;
— поддержка АПК, промышленности, соцсферы и семей участников СВО.
Слюсарь конкурирует с Евгением Бессоновым (КПРФ), Денисом Фрашем (ЛДПР) и Юрием Климченко («Пенсионеры за справедливость»). Выборы пройдут