ТАСС: новый посол Афганистана прибыл в Москву

17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность «Талибана» в РФ. Как отмечали в МИД РФ, снятие террористического статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов. Также было обнародовано заявление дипведомства о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в России до посла.