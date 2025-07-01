ТАСС: новый посол Афганистана прибыл в Москву

«Да, он прибыл в столицу», — сказал собеседник агентства, уточнив, что дипломат приступит к своим обязанностям в качестве главы диппредставительства скоро.
Ранее советник министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил ТАСС, что, как только Гуль Хасан пройдет необходимые протокольные процедуры, он «начнет действовать как полномочный посол своей страны».
17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность «Талибана» в РФ. Как отмечали в МИД РФ, снятие террористического статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов. Также было обнародовано заявление дипведомства о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в России до посла.