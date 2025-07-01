Гуцул рассказала, зачем власти Молдавии завели на нее дело

«То, что прокуроры будут запрашивать такое наказание, мы предполагали с первого дня, как господин Епуре (прокурор — ред.) взялся за мое дело. Гуцул сегодня стала примером публичной порки, человеком, который будет примером для других членов оппозиции, чтобы они не шли против нынешней власти, чтобы сдерживали себя. Мы знаем, что оппозиция действительно сильна и видит проблемы и пробелы, которые создались за четыре года действующей властью», — заявила глава Гагаузии.