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Губернатор Кубани поручил привести пляжи Ейской косы к единому стилю

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал пляжные территории Ейской косы.

В объезде также участвовали заместители главы региона, руководители профильных ведомств и глава района Роман Бублик.

Глава региона заявил, что в ближайшие годы необходимо привести все пляжи к единому современному облику. Обновленная часть косы должна стать стандартом для всего берега Ейска.

В своем телеграм-канале Кондратьев написал, что Ейская коса по сравнению с прошлым годом преобразилась. Однако это лишь малая часть береговой линии, и на курорте еще остаются участки, нуждающиеся в обновлении.

Ранее «АиФ-Юг» писал — губернатор Кубани посетил парк Поддубного в Ейске. Вениамин Кондратьев поручил главе Ейского района Роману Бублику системно подойти к обновлению парка: провести инвентаризацию торговых объектов, рассчитать стоимость ремонта фонтана и заменить устаревшие аттракционы.

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