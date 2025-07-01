Опыт СГ Беларуси и России станет драйвером развития ЕАЭС

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Саммит ЕАЭС, прошедший в Минске, стал важной вехой в стратегическом планировании организации. Об этом рассказали участники видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
В период с 26 по 27 июня в Минске состоялся IV Евразийский экономический форум, посвященный теме: «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». В рамках Форума важное внимание было уделено современной конкурентной политике. Форум проводился Евразийской экономической комиссией совместно с государствами — членами ЕАЭС и был приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Минск, поэтому площадкой для проведения международного саммита стала белорусская столица.
Очное участие в Высшем Евразийском экономическом совете приняли главы-государств ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. В работе саммита также участвовали делегации Монголии, ОАЭ, Никарагуа, Мьянмы, Ирана, Кубы и международных организаций.
Как отметил зампредседателя ЛДПБ, эксперт по внешней политике Андрей Савиных, интерес к ЕАЭС проявляют все больше стран. Этот процесс, прежде всего, связан с геополитическими процессами, которые меняют в целом структуру и картину мира. Глобализация разрушается. Фактически разваливается глобальная торговая и финансовая системы.
«Мир начинает собираться вокруг определенных центров. Мы называем это созданием многополярного мира. Формирование макрорегионов идет по определенным принципам и прежде всего, на основе экономической заинтересованности, создании локальных местных рынков, вокруг которых будут и формироваться точки роста, точки устойчивого развития, благосостояния для тех народов, которые туда входят. Отсюда и интерес к ЕАЭС», — отметил Савиных.
По мнению руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессора Николая Межевича, коллективный Запад не оставит попыток, чтобы максимально ослабить, как Союз Беларуси и России, так и ЕАЭС, в котором они занимают доминирующие позиции.
«Абсолютно понятно, что, с одной стороны, нас душат поодиночке, с другой стороны, нас душат вместе. С третьей стороны, если угодно, душат потенциальных покупателей и даже потенциальных покупателей у наших покупателей душат уже не вторичными, третичными санкциями. Ну и нам надо искать нестандартные пути развития», — считает Межевич.
Политическая воля и технологический суверенитет.
Перезагрузка ЕАЭС до уровня 2.0 во многом будет зависеть от решительности и динамики принятия политических решений. Такую точку зрения высказал председатель Центрального совета «Движение Союз» Сергей Лущ. Участие в ЕАЭС дает экономические преференции. Но важно принимать во внимание не сиюминутную выгоду, а развивать отношения в рамках ЕАЭС на долгосрочную перспективу.
«Это принятие некоего общего пути. общего видения нашего будущего. Об этом многие лидеры стран Евразии тоже заявляют и понимают, что это особенно важно», — сказал Лущ.
Участники видеомоста сошлись во мнении, что опыт интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства может быть масштабирован на весь ЕАЭС. В первую очередь, считают эксперты, речь идет о взаимодополняющем технологическом суверенитете, создании новых производств, совместном продвижении товаров и услуг на рынки третьих стран.