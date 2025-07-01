Опыт СГ Беларуси и России станет драйвером развития ЕАЭС

«Мир начинает собираться вокруг определенных центров. Мы называем это созданием многополярного мира. Формирование макрорегионов идет по определенным принципам и прежде всего, на основе экономической заинтересованности, создании локальных местных рынков, вокруг которых будут и формироваться точки роста, точки устойчивого развития, благосостояния для тех народов, которые туда входят. Отсюда и интерес к ЕАЭС», — отметил Савиных.