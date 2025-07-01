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Беглов поддержал идею создать народный музей СВО в Петербурге

С таким предложением к губернатору обратились ветераны спецоперации.

Источник: Смольный

Первый официальный музей СВО может появиться в Петербурге. С такой идеей к Александру Беглову обратились ветераны спецоперации из ассоциации «Защитники Родины». Губернатор поддержал предложение бойцов после вручения им первых удостоверений этой организации. По словам Беглова, нужно выбрать удобное и доступное место, чтобы в будущем музее было много посетителей.

— Рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе. Особенно музей будет важным и интересным для школьников и студентов. Надеюсь, что вы тоже будете водить экскурсии в этом музее. Но самое важное сейчас — собрать экспонаты, — подчеркнул губернатор, его слова цитируют в пресс-службе Смольного.

Ветераны хотят выставить в музее подлинные вещи из мест боевых действий: как награды участников спецоперации, так и письма, их фотографии и видеозаписи. Найдется место и трофеям, собранным после уничтожения противника: осколкам снарядов, пробитым каскам и т. д. Кроме того, туда будут приглашать на совместные мероприятия объединения волонтеров, семей бойцов и всех неравнодушных жителей города.

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