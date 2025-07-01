Беглов поддержал идею создать народный музей СВО в Петербурге

— Рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе. Особенно музей будет важным и интересным для школьников и студентов. Надеюсь, что вы тоже будете водить экскурсии в этом музее. Но самое важное сейчас — собрать экспонаты, — подчеркнул губернатор, его слова цитируют в пресс-службе Смольного.