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Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от поста в обмен на прекращение дела

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от поста главы республики в обмен на прекращение уголовного дела.

Об этом пишет ТАСС.

«Госпожа Драгалин (глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин. — RT) предложила обмен, то есть я сдаю мандат башкана и у меня уголовное дело аннулируется», — заявила она.

Гуцул отметила, что отказалась от этого предложения.

Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал политсудилищем ситуацию с башканом Гагаузии Евгенией Гуцул.

Адвокат Гуцул Наталья Байрам указала на множество нарушений в судебном процессе.

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