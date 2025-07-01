Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от поста в обмен на прекращение дела

Об этом пишет ТАСС.
«Госпожа Драгалин (глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин. — RT) предложила обмен, то есть я сдаю мандат башкана и у меня уголовное дело аннулируется», — заявила она.
Гуцул отметила, что отказалась от этого предложения.
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал политсудилищем ситуацию с башканом Гагаузии Евгенией Гуцул.
Адвокат Гуцул Наталья Байрам указала на множество нарушений в судебном процессе.
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