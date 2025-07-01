Трамп, согласно статье, играет в покер, Си Цзиньпин играет в го, а Европа испытывает трудности с простейшими пазлами. За пять месяцев президентства Трамп добился выполнения обязательств по расходам на оборону странами — членами НАТО, о чем предыдущие американские лидеры только мечтали. Европа же на это отреагировала пустыми жалобами, тогда как Пекин в ответ на недружественные действия Вашингтона ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов, вынудив его быстро перестроиться.
Возвращение Трампа в Белый дом выявило стратегические просчеты ЕС, говорится в статье. Вместо того, чтобы четко определить границы дозволенного или использовать коллективную власть, европейские лидеры стали льстить США и искать козлов отпущения в Китае, пишет издание. Такая «антидипломатия» ослабляет позиции ЕС в отношении Китая и ведет к продаже в рабство Америке без гарантированной отдачи. Там, где Мексика и Канада торговались, Европа преклонила колени без каких-либо условий. Там, где Китай принимал решительные ответные меры, Европа усиливала риторику и отказалась от сути, а Трамп получил то, что хотел.
Трамп назначил Европу своим «кассиром», а Европа предоставила незаполненные чеки американским фирмам Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman. Европа финансирует военное возрождение Америки, жертвуя при этом своей собственной автономией и цепляясь за иллюзию, что таким образом она обеспечит себе поддержку и защиту США в долгосрочной перспективе, отмечает издание.
При этом ее враждебные действия в отношении Китая демонстрируют конечную стадию зависимости: все антикитайские меры — от ограничений на связь 5G до пошлин на электромобили — взяты из вашингтонского плана действий, скопированного Брюсселем. Но в то время как Европа пародирует США в своей враждебности по отношению к Китаю, она вынуждена мириться с аналогичным отношением к себе Вашингтона: Трамп безосновательно вводит 50%-ные пошлины для ЕС, блокирует ключевые экспортные поставки, вынуждает Европу сократить торговлю с Китаем, унижает европейских лидеров в Мюнхене и Гааге, требует 5% европейского ВВП на американское оружие и истощает европейскую промышленность с помощью целевых субсидий.
Они ведут себя так, как будто значимость Европы зависит только от одобрения Америки, и пренебрегают прямым взаимодействием со второй по величине экономикой мира. То, что могло бы стать трехсторонней дипломатией, превратилось в линейную мольбу, считает Asia Times.
Трамп, в отличие от своих европейских коллег, применяет жестокий, но последовательный подход к Китаю. Он ценит силу, а не подхалимаж. И Си Цзиньпин никогда ему не уступал. Когда Вашингтон пошел на эскалацию, Пекин ответил точным возмездием, а не пустыми заявлениями. Европе следовало бы поучиться этому у Китая.
Путь Европы ведет к управляемому спаду: рост оборонных бюджетов спровоцирует сокращение социальных расходов, а импорт американского оружия приведет к жесткой конкуренции с европейскими производителями. Торговля будет колебаться между американскими требованиями и ответными мерами Китая, при этом европейская промышленность потеряет долю рынка и в США, и в Китае, резюмирует издание.