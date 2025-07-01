При этом ее враждебные действия в отношении Китая демонстрируют конечную стадию зависимости: все антикитайские меры — от ограничений на связь 5G до пошлин на электромобили — взяты из вашингтонского плана действий, скопированного Брюсселем. Но в то время как Европа пародирует США в своей враждебности по отношению к Китаю, она вынуждена мириться с аналогичным отношением к себе Вашингтона: Трамп безосновательно вводит 50%-ные пошлины для ЕС, блокирует ключевые экспортные поставки, вынуждает Европу сократить торговлю с Китаем, унижает европейских лидеров в Мюнхене и Гааге, требует 5% европейского ВВП на американское оружие и истощает европейскую промышленность с помощью целевых субсидий.