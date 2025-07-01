Хренин: переживания других стран по поводу «Запад» — их личное дело

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Переживания других стран по поводу учения «Запад-2025» являются их личным делом, заявил в понедельник министр обороны Беларуси Виктор Хренин в кулуарах Дворца Независимости.
Отвечая на вопрос о том, что учения перенесены от границ вглубь страны, по словам Владимира Зеленского, якобы потому что президент Александр Лукашенко «забоялся», глава оборонного ведомства подчеркнул, что «пусть что угодно высказывается».
«У нас решение президент никогда ни под каким давлением не принимает, никогда ничего не боится. Решение принято даже не в этом году. Замысел был президенту доложен в прошлом году», — рассказал Хренин, видео было опубликовано в Telegram-канале «Время Первого».
По его словам, информация о проведении учений Беларуси и России доводилась постепенно, поэтому решение о характере предстоящих маневров было принято давно.
Министр обороны напомнил, что белорусские военные пристально наблюдают за учениями в Европе, которые по своим масштабам имеют просто грандиозный характер по численности привлекаемых войск — до 95 тысяч.
«Это солидная группировка. Но мы спокойно (себя) ведем, не реагируем. Вы смотрите: не только ведь с Украины (может, они и могут переживать), но это их личное дело. Соседняя Польша тоже почему-то распереживалась, что мы тут какую-то угрозу (представляем). Собрались в ответ какие-то учения проводить. Это их тоже право. Пусть проводят», — подытожил Хренин.
Ранее в мае текущего года стало известно, что количество участников совместного белорусско-российского учения «Запад-2025» сокращено почти вдвое — это предусмотрено их уточненным замыслом. Также было принято решение о переносе его основных маневров вглубь территории Беларуси от западных границ.