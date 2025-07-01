Хренин: переживания других стран по поводу «Запад» — их личное дело

«Это солидная группировка. Но мы спокойно (себя) ведем, не реагируем. Вы смотрите: не только ведь с Украины (может, они и могут переживать), но это их личное дело. Соседняя Польша тоже почему-то распереживалась, что мы тут какую-то угрозу (представляем). Собрались в ответ какие-то учения проводить. Это их тоже право. Пусть проводят», — подытожил Хренин.