Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Узбекистана отправится с государственным визитом в Азербайджан

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июля). Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2—4 июля совершит государственный визит в Азербайджан. Программа визита предусматривает проведение важных встреч и мероприятий на высшем уровне.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

2 и 3 июля в Баку состоится второе заседание Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Азербайджана, а также пройдут другие мероприятия с участием лидеров двух стран.

В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить расширению промышленной кооперации, развитию торговли, инвестиционного сотрудничества, культурных и гуманитарных связей.

4 июля Шавкат Мирзиёев посетит город Ханкенди, где примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества. В рамках форума глава Узбекистана проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц организации.

Визит Президента Узбекистана в Азербайджан призван придать новый импульс развитию двусторонних связей и регионального взаимодействия.