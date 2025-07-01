Президент Узбекистана отправится с государственным визитом в Азербайджан

2 и 3 июля в Баку состоится второе заседание Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Азербайджана, а также пройдут другие мероприятия с участием лидеров двух стран.
В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнёрства и союзничества. Особое внимание планируется уделить расширению промышленной кооперации, развитию торговли, инвестиционного сотрудничества, культурных и гуманитарных связей.
4 июля Шавкат Мирзиёев посетит город Ханкенди, где примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества. В рамках форума глава Узбекистана проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц организации.
Визит Президента Узбекистана в Азербайджан призван придать новый импульс развитию двусторонних связей и регионального взаимодействия.