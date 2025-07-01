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«Закрывай лавочку и уезжай в ЮАР»: почему Трамп грозится депортировать Маска

В конце июня возобновился конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Причиной стало голосование в Сенате по ключевому законопроекту президента о формировании бюджета. Бывший глава DOGE пристыдил проголосовавших «за» сенаторов и призвал создать новую партию. В ответ глава государства не исключил депортацию бывшего соратника, родившегося в ЮАР. Новый раунд выяснения отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

11 июня

  • Илон Маск в соцсети X написал, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе. «Они зашли слишком далеко», — покаялся миллиардер.
  • Дональд Трамп в подкасте Pod Force One сказал, что разочаровался в бывшем соратнике, но не держит на него обид и допускает возможность примирения.

16 июня

  • Илон Маск в соцсети X раскритиковал финансовую политику США, предупредив о рисках дефолта. «Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — написал бизнесмен.

30 июня

  • Илон Маск в X снова раскритиковал «большой красивый» налогово-бюджетный законопроект Трампа, назвав его «долговым рабством». «Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», — написал бизнесмен. Он заявил, что проголосовавшим за него законодателям должно быть «очень стыдно» и что они проиграют праймериз в следующем году.
  • Маск призвал создать новую политическую партию, которая «будет действительно заботиться о людях», так как сейчас «очевидно, что мы живем в стране одной партии — партии свиньи».

1 июля

  • Дональд Трамп в Truth Social отметил, что Маск мог получить субсидий на Tesla «больше, чем кто-либо в истории», и без них миллиардеру пришлось бы «закрыть лавочку и вернуться в ЮАР». «Наша страна сэкономила бы целое состояние», — подытожил президент США.
  • Позднее Трамп в разговоре с журналистами допустил, что может депортировать Маска из США. Он также предупредил, что может натравить DOGE (Департамент эффективности правительства) на своего бывшего главу, который может «вернуться и съесть Маска».

Акции Tesla упали на 7,7% на фоне нового спора Маска и Трампа.

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