«Закрывай лавочку и уезжай в ЮАР»: почему Трамп грозится депортировать Маска

11 июня
- Илон Маск в соцсети X написал, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе. «Они зашли слишком далеко», — покаялся миллиардер.
- Дональд Трамп в подкасте Pod Force One сказал, что разочаровался в бывшем соратнике, но не держит на него обид и допускает возможность примирения.
16 июня
- Илон Маск в соцсети X раскритиковал финансовую политику США, предупредив о рисках дефолта. «Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — написал бизнесмен.
30 июня
- Илон Маск в X снова раскритиковал «большой красивый» налогово-бюджетный законопроект Трампа, назвав его «долговым рабством». «Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», — написал бизнесмен. Он заявил, что проголосовавшим за него законодателям должно быть «очень стыдно» и что они проиграют праймериз в следующем году.
- Маск призвал создать новую политическую партию, которая «будет действительно заботиться о людях», так как сейчас «очевидно, что мы живем в стране одной партии — партии свиньи».
1 июля
- Дональд Трамп в Truth Social отметил, что Маск мог получить субсидий на Tesla «больше, чем кто-либо в истории», и без них миллиардеру пришлось бы «закрыть лавочку и вернуться в ЮАР». «Наша страна сэкономила бы целое состояние», — подытожил президент США.
- Позднее Трамп в разговоре с журналистами допустил, что может депортировать Маска из США. Он также предупредил, что может натравить DOGE (Департамент эффективности правительства) на своего бывшего главу, который может «вернуться и съесть Маска».
Акции Tesla упали на 7,7% на фоне нового спора Маска и Трампа.
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