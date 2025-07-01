«Закрывай лавочку и уезжай в ЮАР»: почему Трамп грозится депортировать Маска

В конце июня возобновился конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Причиной стало голосование в Сенате по ключевому законопроекту президента о формировании бюджета. Бывший глава DOGE пристыдил проголосовавших «за» сенаторов и призвал создать новую партию. В ответ глава государства не исключил депортацию бывшего соратника, родившегося в ЮАР. Новый раунд выяснения отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском — в подборке «Ъ».