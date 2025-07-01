FT: ЕС ужесточил переговорную позицию по пошлинам США

Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он планировал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. По версии президента, одной из первоочередных целей создания ЕС было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Однако 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение 50-процентных торговых пошлин на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля.