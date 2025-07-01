FT: ЕС ужесточил переговорную позицию по пошлинам США

По их информации, еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович получил инструкции занять более жесткую линию на переговорах в Вашингтоне на этой неделе в попытке отменить или значительно снизить американские пошлины в долгосрочной перспективе. Как говорится в статье, послы стран — членов ЕС выступили за то, чтобы любое такое соглашение включало снижение текущего «взаимного» тарифа размером 10%. Они также потребовали снижения более высоких отраслевых пошлин.
США, пишет Financial Times, выступают за то, чтобы часть пошлин продолжала применяться, пока идут переговоры.
Еще один собеседник издания сообщил, что в ЕС нет единства по поводу того, насколько радикальным должен быть ответ Брюсселя на американские пошлины, чтобы не отбить у Вашингтона желания идти на компромисс.
Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он планировал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. По версии президента, одной из первоочередных целей создания ЕС было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Однако 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение 50-процентных торговых пошлин на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля.