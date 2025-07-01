Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: ЕС ужесточил переговорную позицию по пошлинам США

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Евросоюз ужесточил позицию на переговорах с администрацией США, настаивая на немедленной отмене всех пошлин перед крайним сроком вступления в силу новых тарифов 9 июля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на четыре источника в ЕС.

Источник: Reuters

По их информации, еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович получил инструкции занять более жесткую линию на переговорах в Вашингтоне на этой неделе в попытке отменить или значительно снизить американские пошлины в долгосрочной перспективе. Как говорится в статье, послы стран — членов ЕС выступили за то, чтобы любое такое соглашение включало снижение текущего «взаимного» тарифа размером 10%. Они также потребовали снижения более высоких отраслевых пошлин.

США, пишет Financial Times, выступают за то, чтобы часть пошлин продолжала применяться, пока идут переговоры.

Еще один собеседник издания сообщил, что в ЕС нет единства по поводу того, насколько радикальным должен быть ответ Брюсселя на американские пошлины, чтобы не отбить у Вашингтона желания идти на компромисс.

Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он планировал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. По версии президента, одной из первоочередных целей создания ЕС было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Однако 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение 50-процентных торговых пошлин на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше