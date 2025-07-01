«Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, “гитлеровского Евросоюза”. Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира — это будет их выбор!» — заявил белорусский лидер.
Лукашенко: Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон финансовых элит
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.