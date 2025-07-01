Лукашенко: Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в военный полигон финансовых элит

«Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, “гитлеровского Евросоюза”. Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира — это будет их выбор!» — заявил белорусский лидер.