В Нижегородской области потерпел крушение Су-34, один из пилотов погиб

Истребитель Су-34 разбился в Нижегородской области. Пилотам удалось катапультироваться, но один из них не выжил. В поисковой операции задействовали не только спасателей и вертолет, но и лесников. Подробнее об обстоятельствах и причинах крушения самолета — в материале «Газеты.Ru».