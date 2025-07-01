Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал вопрос национального достоинства белорусов. Соответствующее заявление он сделал, как передает БелТА, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости во вторник, 1 июля 2025 года.
— Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге — вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе — просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения, — приводит слова Александра Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что в ГАИ Беларуси рассказали о новых устройствах контроля скорости, которыми будут пользоваться сотрудники. Писали мы и о том, куда сходить в Минске в четверг, 3 июля в День Независимости (здесь обо всем этом). Рассказывали мы и о неожиданном и очень личном признании телеведущей Натальи Немогай: она рассказала, как из-за уколов красоты в буквальном смысле этого слова потеряла возможность говорить — у нее не работала губа. Но и это не все, кажется в Беларусь идет долгожданная теплая погода, не исключено, что будет даже и жарко (говорят о плюс 34 градусах).