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Очаги напряжения разжигаются западными чиновниками, заявил Лукашенко

Лукашенко: очаги напряжения разжигаются из кабинетов западных чиновников.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Очаги напряженности в мире разжигаются из кабинетов западных чиновников, «брюссельско-вашингтонская авантюра» пришла на смену Ялтинскому миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Спустя 80 лет после нашей Победы на смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра. Очаги напряженности разжигаются прямо из кабинетов западных чиновников, играют жизнями людей, как персонажами компьютерной игры или голливудского фильма», — сказал президент на торжественном собрании ко Дню независимости, которое проходит во Дворце Республики.

День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. День независимости — главный праздник в стране.

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