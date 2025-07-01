Очаги напряжения разжигаются западными чиновниками, заявил Лукашенко

МИНСК, 1 июл — РИА Новости. Очаги напряженности в мире разжигаются из кабинетов западных чиновников, «брюссельско-вашингтонская авантюра» пришла на смену Ялтинскому миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Спустя 80 лет после нашей Победы на смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра. Очаги напряженности разжигаются прямо из кабинетов западных чиновников, играют жизнями людей, как персонажами компьютерной игры или голливудского фильма», — сказал президент на торжественном собрании ко Дню независимости, которое проходит во Дворце Республики.
День независимости Белоруссии, или День Республики, отмечается ежегодно 3 июля в день освобождения в 1944 году Красной армией Минска от немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны. День независимости — главный праздник в стране.