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Лукашенко раскрыл причины изменения параметров учений «Запад-2025»

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах решения изменить параметры учений вооруженных сил Союзного государства «Запад-2025». Соответствующие заявления глава государства сделал на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Вы знаете: у нас под боком проводится серия учений “Защитник Европы — 2025”. Масштаб и близость маневров угрожающие — 25 тыс. военнослужащих НАТО (это как они заявили) и около 3 тыс. единиц вооружений и техники буквально в 10−15 километрах от нашей границы. Это даже не расстояние одного броска, это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих “защитников” с наступательным сценарием во всей красе. И не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе», — сказал глава государства.

Лукашенко: освобождение Минска от германской оккупации стало рубежом становления нации Лукашенко: при всех нападках Беларусь придерживается принципов миролюбивой внешней политики.

По словам Александра Лукашенко, поэтому принято решение изменить параметры учений вооруженных сил Союзного государства «Запад-2025». «Мы снизили численность войск практически вдвое, перенесли место их расположения вглубь своей территории. Подальше от границы на сотни километров», — заявил Президент.

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